Facebook envia equipe à empresa para tentar 'reinicialização manual' de servidores

O Facebook, assim como o WhatsApp e o Instagram, estão fora do ar desde pouco antes das 13h, no horário de Brasília edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O Facebook enviou nesta segunda-feira (4) uma equipe de funcionários ao centro de dados da empresa, em Santa Clara, no estado americano da Califórnia, para tentar uma "reinicialização manual" dos servidores.

A rede social, assim como o WhatsApp e o Instagram estão fora do ar desde pouco antes das 13h, no horário de Brasília.

Em comunicado, o Facebook afirmou estar "trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes". “Estamos cientes de que as pessoas estão tendo dificuldade para acessar nossos aplicativos e produtos. Estamos trabalhando para que tudo volte ao normal o quanto antes", acrescentou.

PUBLICIDADE

Segundo a repórter de tecnologia do jornal The New York Times Sheera Frenkel, funcionários do Facebook não estão conseguindo entrar nos prédios da empresa nos Estados Unidos porque seus crachás de acesso, que exigem login e senha da rede social, não estão funcionando.

“Acabei de falar ao telefone com alguém que trabalha para a FB, que descreveu funcionários que não conseguiram entrar nos prédios esta manhã para começar a avaliar a extensão da paralisação porque seus crachás não funcionavam para acessar as portas”, informou a repórter através do Twitter.

PUBLICIDADE