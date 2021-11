Facebook, Instagram e WhatsApp apresentam instabilidade nesta sexta-feira

No Brasil, foram pelo menos 1,2 mil relatos de problemas com as redes em cerca de uma hora edit

247 - Usuários relataram dificuldades para utilizar o Facebook, Instagram e WhatsApp nesta sexta-feira (19) por volta das 13h20.

No Brasil, foram pelo menos 1,2 mil relatos de problemas com as redes em cerca de uma hora, mostra a ferramenta Down Detector. Nos Estados Unidos foram 4,3 mil reclamações.

A plataforma que mais apresentou problema no Brasil foi o WhatsApp.

Ao jornal O Globo, a Meta, holding que reúne Facebook, Instagram e WhatsApp, disse que a pane se deu devido a uma "questão técnica" que foi solucionada com rapidez.

