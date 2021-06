Facebook, Instagram e WhatsApp sofrem com instabilidade nesta quarta

247 - As plataformas do Facebook, Instagram e WhatsApp sofreram instabilidade na noite desta quarta-feira, 9. Foram relatados problemas com envio de mensagens, atualização do feed e lentidão nos apps.

O site DownDetector, que registra reclamações de usuários sobre instabilidade em sites e aplicativos, registrou mais de 5.000 queixas sobre os três serviços por volta das 19h30, segundo Uol.

