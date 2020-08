Facebook remove mentira de Trump sobre ‘crianças imunes’ ao coronavírus

O Facebook removeu um post do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por conter falsas informações sobre a covid-19. “Este vídeo inclui informações falsas de que um grupo de pessoas é imune à covid-19, o que é uma violação de nossas políticas de desinformação prejudicial sobre a Covid”, disse o porta-voz do Facebook Andy Stone em comunicado edit

O post era o vídeo de uma entrevista que o presidente deu à Fox News.

Andy Stone ainda afirmou que os comentários específicos que infringiram as regras do Facebook foram as falsas alegações de Trump sobre crianças serem quase imunes ao vírus.

