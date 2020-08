Facebook sofre ataque e está trabalhando para remover conteúdos impróprios

247 - Alguns usuários do Facebook relataram entre esta quarta e quinta-feira (27) terem visto algumas postagens com imagens pornográficas. Trata-se de uma invasão à rede social, que atingiu páginas de alguns veículos de notícias, entre eles o Brasil 247 e a Revista Fórum .

"Estamos cientes de que algumas pessoas estão vendo conteúdos impróprios no Facebook que violam nossas políticas. Estamos trabalhando para remover esses conteúdos o quanto antes", informou o Facebook em nota.

"De acordo com relatos na Internet, a rede social vem exibindo uma foto explícita de um vídeo pornô no lugar da thumb (imagem em miniatura) de links publicados. Segundo publicações no Twitter, a situação acontece com links de famosos sites de notícias e até mesmo com alguns anúncios, mas não é possível perceber um padrão no erro", relatou reportagem do site TechTudo .

