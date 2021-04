Facebook vai permitir que seus usuários escolham bloquear a contagem de curtidas

O Facebook vem experimentando iniciativas para reduzir a visibilidade do contador de curtidas há anos em razão de críticas que argumentam que a plataforma tecnológica reduz o bem-estar mental de seus usuários edit

247 - O Facebook planeja experimentar permitir que seus usuários bloqueiem a função de contagem de curtidas em seus próprios posts ou de outras pessoas, ampliando seus esforços para entender se essa funcionalidade intensificou a pressão da rede por mais postagens principalmente sobre os mais jovens. A informação é do jornal O Globo.

A rede social vem testando a não exibição do número de curtidas no Instagram em diversos países, incluindo Brasil, Canadá, Austrália, Irlanda, Itália e Japão. Agora, a companhia informou na quarta-feira que vai estender esse teste globalmente ao longo das próximas semanas e avaliar como implementar mecanismo similar no Facebook muito em breve.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.