Facebook vê aumento de postagens por manifestações trumpistas no dia da posse de Biden

Reuters - O Facebook tem visto um aumento nos sinais que indicam possíveis futuros atos violentos para contestar o resultado da eleição presidencial dos Estados Unidos desde o cerco ao Capitólio na semana passada, disse uma porta-voz da empresa à Reuters.

A porta-voz, que pediu para não ser identificada por motivos de segurança, disse na terça-feira que o ataque ao Capitólio dos EUA por manifestantes armados pró-Trump parecia ser um evento para incentivar, acumulando esforços para organizar manifestações em todo o país no dia da inauguração de Joe Biden em 20 de janeiro.

Os sinais rastreados pelo Facebook incluem panfletos digitais promovendo os eventos, alguns deles com apelos às armas ou insígnias de milícias ou grupos de ódio, disse ela.

O FBI alertou sobre os protestos armados que estão sendo planejados para Washington e todas as 50 capitais dos Estados Unidos no período que antecede a posse. A porta-voz do Facebook disse que o ritmo da troca de informações da empresa com os policiais também aumentou desde os protestos no Capitólio.

O FBI e a equipe de inauguração de Biden não responderam imediatamente aos pedidos de comentários sobre o relatório do Facebook.

A retórica violenta em plataformas online já havia aumentado nas semanas antes da agitação da semana passada, quando grupos de direita planejaram o ataque, em grande parte à vista do público, de acordo com pesquisadores e postagens públicas.

Os legisladores foram forçados a fugir quando o Capitólio foi cercado por apoiadores de Trump, grupos nacionalistas brancos e milícias que oprimiram as forças de segurança. Cinco pessoas morreram na violência, incluindo um policial do Capitólio que foi espancado enquanto tentava afastar a multidão.

Depois dos distúrbios, as empresas de tecnologia tomaram medidas sem precedentes para reprimir as alegações infundadas de fraude eleitoral que haviam gerado pedidos de violência. Twitter e Facebook bloquearam as contas de Trump, enquanto Amazon Web Services e as principais lojas de aplicativos móveis cortaram a rede social Parler.

Na segunda-feira, o Facebook proibiu conteúdo promovendo a frase “pare de roubar”, que se tornou um grito de guerra em protestos armados pró-Trump. A empresa também estava bloqueando as buscas por "invadir o Capitólio" e sinalizando postagens que incluem essas frases para análise posterior, disse a porta-voz.

Sob pressão de grupos de direitos civis, o YouTube da Alphabet Inc suspendeu o canal de Trump por sete dias.

O conhecimento liberta. Saiba mais