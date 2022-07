Faina Savenkova escreve carta para Tucker Carlson: "a verdade é o caminho para sair do caos"

"Penso que, se o Sr. Trump estivesse no poder nos EUA agora, ele seria capaz de negociar com o presidente da Rússia" edit

Uma carta da jovem Faina Savenkova publicada no site Donbass Insider em 21.06.22. Traduzida e adaptada por Rubens Turkienicz com exclusividade para Brasil 247

Olá, Tucker.

Eu tenho 13 anos e moro em Lugansk. Penso que muitas pessoas dentre as autoridades estadunidenses sequer sabem onde fica isso, mas eles continuam a fornecer armas para a Ucrânia para a guerra com a Rússia. Há uma semana, a artilharia ucraniana está bombardeando Donetsk impiedosamente, matando civis no Donbass. Uma coisa é lutar com o exército e outra é apenas atirar em escolas, jardins de infância e residentes enquanto dormiam. Muitos dirão que isto é fraude e propaganda, mas não é isto. Eu nasci e vivo em Lugansk. Passei a guerra toda – desde 2014 – na minha cidade natal. Vivendo em guerra por 8 anos é muito difícil. É muito apavorante quando a sua infância é passada em tais condições. Oito anos de esperança pela paz, que nunca chegou. Mas isso não me quebrou. Eu continuo contando a verdade sobre o que está ocorrendo aqui. E eu sei que você faz a mesma coisa quando você fala sobre os EUA. Eu não considero você como um amigo da Rússia, mas o fato que você está contando a verdade e não quer uma guerra com a Rússia me agrada. Ao final das contas, se houver uma guerra nuclear, não haverá vencedores nela.

Eu penso que, se o Sr. Trump estivesse no poder nos EUA agora, ele seria capaz de negociar com o presidente da Rússia. Estou convencida disso.

Tive que apelar muito aos líderes do mundo. Tenho tentado parar a guerra por três anos; mas eles, como os músicos e os políticos, são surdos e mudos. Talvez alguém quer chegar calmamente à velhice, alguém tem medo de mudanças e alguém simplesmente não compreende o que seja a guerra. Ao final das contas, ela não está perto deles.

No ano passado, os nacionalistas ucranianos deram entrada nas minhas informações pessoais no website “myrotvorets.center” (Fazedores da Paz), publicando-os para acesso aberto. Depois disso, eu comecei a receber ameaças. Você poderia perguntar: “O que é este myrotvorets.center”? Efetivamente, muitas pessoas nos EUA não sabem o que é isso. Se compararmos, imagine se a Ku Klux Klan nos EUA criasse o seu próprio website e publicassem os endereços, contas de banco e outras informações pessoais de todos os políticos, atores e músicos que discordam deles. E, ao mesmo tempo, as autoridades os ajudariam [a publicar]. Isto é o que está acontecendo na Ucrânia agora. Muitos dos meus amigos da Ucrânia enfrentaram o mesmo problema: “myrotvorets.center” publicou as suas informações pessoais, incluindo endereços e números de telefone. Você consegue imaginar uma coisa dessas nos EUA? Não.

É difícil para eu dizer o que me acontecerá amanhã. Afinal, eu vivo em uma guerra onde as bombas chegam todos os dias. Mas eu acredito que a guerra vai acabar, assim como [acabará] a confrontação entre a Rússia e os EUA. Se há caos por todos os lados, deve haver pessoas que podem mostrar aos outros o caminho [para sair disso].

