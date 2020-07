Clã Bolsonaro cria contas em rede conservadora com menos vigilância contra fake news

247 - Integrantes da família Bolsonaro criaram contas na nova rede social Parler e já têm mais de 150 mil seguidores juntos. Na terça-feira, 30, o perfil do presidente ganhava em média 3.000 seguidores por hora, segundo o jornal O Globo.

"A iniciativa é uma forma que os conservadores americanos encontraram para driblar as mensagens apagadas por redes sociais como Twitter, Facebook e Instagram, após violarem regras e publicarem conteúdos considerados 'enganosos ou prejudiciais'. O Twitter já excluiu posts de Jair Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) e do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)", informa coluna de Bela Megale no jornal.

Na quarta-feira, 1, Bolsonaro disse que poderá vetar o projeto de lei que trata das fake news e que foi aprovado pelo Senado na terça-feira. "Acho que, na Câmara, vai ser difícil aprovar. Agora, se for [aprovado], cabe a nós ainda a possibilidade do veto. Acho que não vai vingar este projeto não", afirmou.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.