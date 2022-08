Família de Gugu processa Rafael Ilha após grave acusação do ex-Polegar

Apoie o 247

247 - A irmã de Gugu Liberato, Aparecida Liberato, entrou na Justiça contra Rafael Ilha. Ela questiona os motivos do ex-Polegar ter dito em entrevista que a família mentiu sobre a causa da morte do apresentador, que morreu após cair do sótão de casa em novembro de 2019. As informações são do Em Off .

No documento da ação, Aparecida afirma que houve “acusação grave contra a família de Gugu, qual seja, de que teriam faltado com a verdade, com público e imprensa”. O texto também alega que as falas de Ilha causam lesão à honra dos envolvidos com o fato, principalmente a família.

O ex-cantor e ex-Fazenda afirmou em duas ocasiões que a explicação para a morte divulgada nos jornais não era verdadeira. “Eu sei o que realmente aconteceu e não foi isso. (…) Tomara que um dia as pessoas possam ter a oportunidade de saber o que realmente aconteceu (…). Eu acho que poderiam ter contado a verdade. Eu só acho assim”, disse em entrevista ao canal Cortes de Inteligência.

Em um papo em outro canal, ele voltou a falar sobre o assunto. “Gugu não troca a pilha nem do microfone. Você entendeu? Então… Nem do microfone ele sabe trocar pilha, quanto mais mexer num sistema de condicionamento de ar. (…) Eu falei que não acredito, né, do jeito que ele morreu”, contou no NaReal com Bruno di Simone.

