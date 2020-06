Família de Sílvio Santos diz que ele não sabia de nomeação de genro para ministério do governo Bolsonaro

Segundo membros da família Abravanel, o apresentador e empresário Silvio Santos, dono do SBT, não sabia da negociação entre o genro, deputado Fábio Faria (PSD-RN) e Jair Bolsonaro. Família disse, ainda, que Faria manteve segredo para que a informação não vazasse edit

Revista Fórum - De acordo com relatos da família Abravanel, o apresentador e empresário Silvio Santos, do SBT, não sabia da negociação entre seu genro, o deputado Fábio Faria (PSD-RN), e o presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido-RJ), tanto para a recriação do Ministério das Comunicações quanto para a condução de Fábio para a pasta.

A nomeação foi publicada na noite de quinta (11) no Diário Oficial. A coluna de Mônica Bergamo informa que o apresentador, no entanto, só foi avisado da indicação depois que ela já estava sacramentada.

A família diz ainda que Faria manteve segredo para que a informação não vazasse. Um pouco antes da publicação no Diário Oficial, ele e a esposa avisaram à família, que teria se surpreendido com a notícia.

Leia a íntegra na Fórum.

