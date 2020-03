Fantástico alfineta Regina Duarte com quadro de Bolsonaro fake da Record

A atriz Regina Duarte virou motivo de piada no quadro Isso a Globo Não Mostra, do programa Fantástico, pela definição de cultura. Enquanto o programa reproduzia o discurso, foi colocado uma tela no quadro que mostrava a “performance” de Márvio Lúcio, o Carioca, ao lado de Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. Vídeo edit

247 - A atriz Regina Duarte virou motivo de piada no quadro Isso a Globo Não Mostra, do programa Fantástico, pela definição de cultura que fez durante sua cerimônia de posse no governo Jair Bolsonaro na última quarta-feira (4).

No quadro satírico, o Fantástico destacou que, de acordo com a secretária, “cultura é sim, é feita de palhaçada. Cultura é como aqueles filmes que retratam no espelho algo retorcido. E tem aqueles que a gente reprova, acha impróprio, boca a boca no trombone. Não. Não vai. Não vai que é ruim, é constrangedor, é uma porcaria”.

Enquanto o programa reproduzia o discurso, foi colocado uma tela no quadro que mostrava a “performance” de Márvio Lúcio, o Carioca, ao lado de Bolsonaro na saída do Palácio da Alvorada. O humorista foi criticado por ter sido escalado pelo ocupante do Planalto para responder sobre o fraco desempenho de 1% do PIB e ter tentado entregar bananas aos jornalistas.