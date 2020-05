Fantástico condena ato com Bolsonaro: antidemocrático e inconstitucional

Programa dominical da Globo também deu amplo espaço para autoridades que condenaram as atitudes do presidente e destacou agressões sofridas por jornalistas edit

Revista Fórum - O Fantástico deste domingo (3) não poupou críticas ao presidente Jair Bolsonaro e a sua participação e apoio nos atos golpistas. “Neste domingo, o presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de uma manifestação antidemocrática e inconstitucional em Brasília, contra o STF e o Congresso”, disse o apresentador Tadeu Schmidt, antes da exibição de uma reportagem sobre o ocorrido.

A apresentadora Poliana Abritta destacou o tom desafiador aos demais poderes do discurso do presidente, ciando que Bolsonaro afirmou “que chegou ao limite”. “Manifestantes hostilizaram a imprensa e agrediram com chutes uma equipe de jornalistas”, completou Schmidt.

A reportagem destacou que o alvo dos atos, STF e Congresso, são “dois pilares do sistema democrático, o que torna fora da lei pedidos para que sejam fechados”. “Alguns pediram intervenção militar, o que é crime de apologia à ditadura”, disse a repórter.

