Fantástico divulga imagens inéditas de comemoração da vitória no domingo de eleição na casa de Lula e Janja

247 - Em entrevista exclusiva ao Fantástico, da TV Globo, a futura primeira-dama do Brasil, a socióloga Rosângela da Silva, conhecida com Janja, falou sobre o momento no domingo de eleição, 30 de outubro, que Lula da Silva (PT) venceu contra Jair Bolsonaro (PL).

A reportagem ainda traz um registro inédito do dia. Lula e Janja, sozinhos, no momento em que têm a certeza da vitória.

“A gente estava em casa. No primeiro turno, a gente foi para um hotel e acompanhou a apuração em um hotel com muitos amigos, muitos políticos. No segundo turno, a gente optou por ficar em casa mais tranquilo. A gente almoça tranquilo. Descansa. Dormimos de tarde. Acordamos”, afirmou.

“No momento do resultado, a gente tava no escritório dele em casa. Foi um momento muito... Tipo, respiramos. Respiramos porque foi uma apuração difícil. Ganhamos e a primeira coisa que ele queria fazer era sair do portão e abraçar o pessoal que ficou a tarde inteira ali no portão”, continuou.

O vídeo pode ser assistido clicando neste link .

