Fantástico exibe reportagem de 10 minutos sobre devastação ambiental promovida por Salles e Bolsonaro

Reportagem de 10 minutos feita pelo jornalista Marcelo Canellas expôs a devastação do Meio Ambiente conduzida pelo governo Jair Bolsonaro e lembrou que o MPF pediu o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pelo "desmonte das políticas ambientais" edit

Por Plínio Teodoro, na Revista Fórum - Em reportagem de 10 minutos feita pelo jornalista Marcelo Canellas, o Fantástico partiu para cima do ministro Ricardo Salles e engrossou as críticas contra a política de devastação do Meio Ambiente conduzida pelo governo Jair Bolsonaro, que é alvo de investigação do Ministério Público.

Logo no início, a reportagem destaca a frase de Bolsonaro na live da última semana dizendo que “a floresta nossa é úmida, não pega fogo” ressaltando que o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) “contradiz o presidente”.

O Fantástico então mostra uma linha do tempo com as “polêmicas” de Salles “praticamente alimentadas mês a mês” e dá destaque ao vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril, quando o ministro diz que é preciso aproveitar a pandemia do coronavírus para “ir passando a boiada e mudando todo regramento”.

