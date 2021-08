Fantástico exibe reportagens mostrando retrocessos do governo Bolsonaro

Henrique Rodrigues, Revista Fórum - A edição deste domingo (29) do jornalístico Fantástico, da TV Globo, veio recheada de reportagens especiais que denunciaram o caos instalado no país pelo governo Bolsonaro, em diversas áreas. A primeira matéria foi a da grave crise econômica na qual o país mergulhou nos últimos tempos.

Com inflação em níveis alarmantes (IPCA marcando 0,89% só em agosto, o maior índice desde 2002, e 9,3% no acumulado dos últimos 12 meses), a equipe do programa foi ouvir pequenos comerciantes, motoristas de aplicativo e prestadores de serviço que vivem em condições precárias por conta da perda de poder de compra, deixando de comer carne, peixe e outros itens. Os números da alta de preços trazidos na matéria são alarmantes: 12,29% nos ovos, 17,15% no café; 31,31% nas carnes, 36,89% no arroz, 78,75% no óleo de soja, 31,11% no gás de cozinha, 39,12% na gasolina, 52,77% no etanol e 20,86% na conta de luz, resultando num aumento de 33% no gasto geral dos trabalhadores.

Leia a íntegra na Fórum.

PUBLICIDADE

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE