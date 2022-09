'Fascista é ele, que está querendo impor seu nome a qualquer custo', diz Florestan sobre Ciro Gomes

Apoie o 247

247 - O jornalista Florestan Fernandes Jr., em participação na TV 247 neste domingo (18), fez duras críticas ao candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes.

Florestan afirmou ter se sentido ofendido com a declaração de Ciro de que os que fazem campanha pelo voto útil são fascistas. "O fascismo está saindo do bolsonarismo doente para o petismo fanático. É fascismo puro do Lula e do PT, e isso nós temos que derrotar", disse o pedetista à imprensa na manhã de quarta-feira (14) em Salvador (BA).

Apoiadores do ex-presidente Lula (PT) têm intensificado a campanha pelo voto útil no petista para derrotar Jair Bolsonaro (PL) já no primeiro turno.

O jornalista lembrou que em 2018 Ciro Gomes usava o mesmo discurso do voto útil para conquistar eleitores. "Eu me senti ofendido, me senti muito ofendido por ele quando ele disse que fazer campanha por voto útil é coisa de fascista, que 'esses petistas são fascistas'. Eu queria dizer a ele que fascista, então, é ele. Ele está querendo impor o nome dele a qualquer custo. Na eleição de 2018 ele pediu voto útil o tempo todo, dizendo que era o único em condições de vencer o Bolsonaro em um segundo turno. Alguém se esqueceu disso? Que o Haddad perdeu votos no primeiro turno por conta dessa campanha do Ciro de que ele era o único com condições de vencer o Bolsonaro no segundo turno? Pois bem, Ciro. O único que tem condições de vencer Bolsonaro chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Então o que você está fazendo nessa campanha? Vai lá, vai ajudar os democratas a preservar a democracia na luta contra o fascismo, contra a extrema direita. Onde você está? Em que país você está vivendo? O que você quer para o Brasil?".

Para Florestan, "a gente nem deve mais falar do Ciro, porque é caso perdido". O que deve estar em pauta, ele disse, são os eleitores do pedetista. "Temos que falar com aqueles que ainda acreditam em alguma coisa boa que possa sair dali".

