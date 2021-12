Fátima Bernardes desmente Eduardo Bolsonaro ao vivo: "o nome disso é crime" (vídeo)

Deputado compartilhou vídeo da apresentadora com legendas adulteradas edit

Revista Fórum - A apresentadora Fátima Bernardes desmentiu o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) durante o seu programa Encontro, na TV Globo, após ele ter compartilhado no último domingo (26), imagem adulterada de um quadro do seu programa.

As imagens da postagem alteraram a legenda real que aparece na tela — e insinuaram que Fátima discutia o cancelamento do Natal e as ‘saidinhas’ de final de ano.

As legendas verdadeiras eram sobre músicas que marcaram a vida da plateia e a discussão para motoristas de aplicativos.

Que delícia ver a Fátima Bernardes sambando na cara do Eduardo Bolsonaro depois da fake news que ele postou dela ontem 🗣 pic.twitter.com/R1xhr8FObs December 28, 2021

Fraco, rasteiro e vulgar. Mente para criar polêmica. Cria polêmica para se tornar conhecido. Assim se elegeu. Assim seu pai e irmãos foram eleitos. Eduardo Bolsonaro é aquele homem sem honra. Sem caráter. Capaz de tudo. Dias mulheres virão! pic.twitter.com/gmRKPgGORZ December 27, 2021

