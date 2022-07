Fátima Bernardes se despede do programa "Encontro" nesta sexta

Apoie o 247

ICL

247 - Fátima Bernardes deixa o Encontro nesta sexta-feira (1º). Após dez anos no comando da atração, ela será substituída por Patrícia Poeta e Manoel Soares a partir da próxima semana. Com a saída da jornalista, uma pergunta pode pairar entre parte dos telespectadores: por que ela saiu do programa da Globo? A reportagem é do portal G1.

O desejo de sair da atração diária foi da própria Fátima. Líder de audiência e sucesso comercial na dobradinha matinal com Ana Maria Braga, a apresentadora tinha lugar assegurado na faixa.

No entanto, ela avisou a emissora que queria fazer outros projetos e, principalmente, deixar de ter a obrigação de trabalhar todos os dias. Nesta semana, a própria jornalista confirmou ao vivo durante uma conversa com a titular do Mais Você que gostaria de ter mais tempo com a família.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando você tem uma dor de garganta, tem que explicar para um país inteiro que você não foi, não só para sua chefia ou para sua equipe. Quem está diante do vídeo precisa explicar para um país o tempo todo. A cirurgia do ombro [em 2021] e do câncer [em 2020] fizeram uma bagunça que me reorganizou agora", explicou Fátima.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A apresentadora ainda explicou que a distância do namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha (que se divide entre Pernambuco e Brasília), e a falta de aproximação dos filhos (um mora na França e outra está de mudança para o país na Europa) a fizeram repensar sobre o excesso de trabalho em um programa matinal que vai ao ar de segunda a sexta-feira.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Meu filho teve Covid-19 lá e eu não pude ir [para Paris]. Dá uma certa agonia, de vez em quando, de estar tão responsavelmente presa ao dia a dia", desabafou.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE