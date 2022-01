Fátima Bernardes vai deixar Encontro definitivamente, diz site

Patrícia Poeta e Fernanda Gentil estão sendo cotadas pela emissora para substituir a titular do programa edit

Metrópoles - Fátima Bernardes pode deixar o Encontro definitivamente em 2022 para curtir a vida. Segundo o Na Telinha, do UOL, a saída da jornalista já é dada como certa na Globo. A previsão seria de que Fátima saísse em junho, quando o matutino completa 10 anos no ar.

Patrícia Poeta e Fernanda Gentil são cotadas para ocupar o posto da apresentadora. A primeira, inclusive, está substituindo Fátima atualmente, enquanto a ex-JN está de férias em Paris, na França, acompanhada do namorado, Túlio Gadêlha, e do filho, Vinícius, que estuda no país europeu.

Fernanda também já foi convidada para substituir a apresentadora em algumas ocasiões, como em agosto de 2021, quando Fátima se sentiu mal de madrugada e não teve condições de comandar o matinal.

