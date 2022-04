Fátima Bernardes vai sair do Encontro na Globo para comandar o The Voice Brasil

Apoie o 247

Metrópoles - A Globo anunciou uma série de mudanças na escala de apresentadores: Fátima Bernades, em junho, sai do Encontro e vai comandar o The Voice Brasil.

A partir de outubro, ela apresentará a décima primeira temporada do The Voice Brasil, que promete reviravoltas surpreendentes do início ao fim.

O Encontro passará a ser comandado por Patrícia Poeta, na companhia de Manoel Soares, diretamente de São Paulo.

Leia a íntegra no Metrópoles.

