"Fátima”: Patrícia Poeta enfrenta mais uma gafe no programa e viraliza nas redes (vídeo)

247 - O programa “Encontro” é mais uma vez assunto central no Twitter após a gafe de uma telespectadora que, ao conversar com Patrícia Poeta, a chamou de Fátima, que é a ex-apresentadora do programa.

A gafe foi o suficiente para viralizar nas redes e novamente Patricia ser criticada. Segundo os internautas, Fátima possuía presença de palco e carisma, algo que falta à apresentadora atual.

"A Fátima era muito melhor, isso era um fato", disse um internauta.

Veja:

🚨TV: Telespectadora participa do #Encontro e chama Patricia Poeta de Fátima ao vivo. pic.twitter.com/5YDLhZUbFc — CHOQUEI (@choquei) April 18, 2023

