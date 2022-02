Faustão causa polêmica ao falar sobre “assédio no bom sentido”

Na apresentação do imitador de pássaros Paulo Passarinho, Faustão comentava o canto de um macho e uma fêmea da espécie bicudo edit

Apoie o 247

ICL

Metrópoles - Durante o quadro Grana ou Fama do Faustão na Band dessa terça-feira (1º/2), Fausto Silva causou polêmica ao falar sobre flerte usando o termo “assédio no bom sentido”. Internautas não gostaram do comentário e o tema logo repercutiu na web.

Na apresentação do imitador de pássaros Paulo Passarinho, Faustão comentava o canto de um macho e uma fêmea da espécie bicudo.

>>>Faustão testa positivo para Covid-19 em semana de estreia na Band

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“No mundo dos passarinhos ainda tem a conquista, o assédio no bom sentido. Se o cara não cantar, não tem chance!”, comentou o apresentador.

O tema logo foi parar no Twitter. “O Faustão acabou de mandar o conceito de ‘assédio no bom sentido'”, disse uma internauta. “Assédio no bom sentido, Faustão?”, questionou mais uma.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE