Faustão sobre saída da Globo: “Parceria de respeito e sucesso”

"Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso", afirmou Fausto Silva. O apresentador decidiu não renovar o seu contrato com a emissora que vence no final do ano edit

247 - O apresentador Fausto Silva agradeceu a Globo, após revelar que não renovará o seu contrato com a emissora no final do ano. Ele deve voltar para a Band.

"Gostaria de deixar aqui registrada a minha gratidão à Globo, onde aprendi muito e com a qual tive a honra de viver nos últimos 32 anos uma parceria de respeito e sucesso. Repito aqui o que sempre disse no ar: a Globo é uma empresa quase perfeita!", disse ele, sem perder o bom-humor. O relato foi publicado pela Isto É Gente.

A emissora disse, por meio de sua assessoria, que a decisão de não renovar o contrato partiu do apresentador.

Ainda foi prometido um ano com edição especial do Dança dos Famosos e Show dos Famosos, quadros de maiores sucessos do Domingão.

"Nestes mais de 30 anos de parceria, a TV Globo e o apresentador Fausto Silva sempre conversaram sobre novas oportunidades e inovações", disse o disse o comunicado. "Foi assim também nas últimas semanas, quando teve início o último ano do atual contrato. Mas, diante da decisão do apresentador de encerrar sua jornada à frente de programas semanais, só cabe à TV Globo respeitar e aplaudir a história que ele construiu", continua.

"Ao longo dos próximos meses, a empresa vai reunir a sua comunidade criativa para definir qual dos projetos em discussão para o domingo é o mais adequado aos desafios de 2022 e a seu compromisso permanente com a inovação".

O conhecimento liberta. Saiba mais