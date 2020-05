Felipe Dylon: "Bolsonaro tem uma pegada boa"

"Acho que o Bolsonaro, no momento, ele vem fazendo um bom governo", defende o cantor Felipe Dylon edit

247 - O cantor Felipe Dylon, que estourou para o sucesso no começo deste século, concedeu entrevista ao portal UOL e defendeu Jair Bolsonaro. "Eu vi, acho que no JN, o filho dele falando, e acho que foi isso daí, né. Mas acho que o Bolsonaro, no momento, ele vem fazendo um bom governo".

"Eu acho que, assim, Bolsonaro tem uma pegada boa. Acho que está conduzindo o país de uma forma interessante. Minha opinião é essa. Mas eu acho que provavelmente ele deve sair, né, Chico. Essa questão do corona ter pegado um pouco por conta dele, por outros problemas também dessa parte política, dele ter uma forma um pouco durona de ser, acho que essa forma também prejudicou um pouco... Essa questão de talvez ele precisar ter um pouco mais de malemolência de lidar, né. O povo brasileiro quer novidade, quer coisa boa".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.