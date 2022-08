Felipe Neto celebra após redes bloquearem Luciano Hang: 'Tão caindo um por um'

Apoie o 247

ICL

247 - Após o Twitter bloquear a conta do bolsonarista Luciano Hang, dono da Havan, o youtuber Felipe Neto comemorou em seu perfil na rede social: "Estão caindo um por um."

De acordo com a coluna do Guilherme Amado no portal Metrópoles, o empresário bolsonarista também teve a conta suspensa no YouTube e já estava banido do Instagram, Facebook e Tiktok.

Com autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), Hang foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal (PF), no âmbito da operação que investiga empresários que defenderam um golpe de Estado , em um grupo de WhatsApp, em caso de derrota de Jair Bolsonaro nas eleições.

Vale lembrar que Felipe Neto e Luciano Hang são desafetos de longa data, já tendo se enfrentado na Justiça diversas vezes. O youtuber, inclusive, tem cinco vitórias judiciais consecutivas contra o empresário bolsonarista.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.