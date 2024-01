Felipe Neto comemora a queda na taxa de desemprego, cita Lula e cutuca Paulo Guedes (vídeo)

Apoie o 247

247 - O youtuber Felipe Neto comemorou a taxa de desocupação de 7,4% no trimestre encerrado em dezembro de 2023, um recuo de 0,3 ponto percentual (p.p.) em comparação com o trimestre de julho a setembro. O resultado anual foi o menor desde 2014.

O influenciador digital criticou Paulo Guedes. Em 2021, o ministro da Economia durante o governo Jair Bolsonaro (PL) afirmou à GloboNews que, se Lula ganhasse a eleição de 2022, o Brasil teria prejuízos comparáveis a de outros países sul-americanos.

"Para se tornar a Argentina, seis meses. Para se tornar a Venezuela, um ano e meio", afirmou Guedes na época.

"Se Lula ganhar, o Brasil vai virar a Argentina em 6 meses e a Venezuela em 1 ano e meio" - Paulo Guedes.



O Beato Salu, vulgo Paulo Guedes, não desaponta nunca! Suas previsões são sempre derrotadas.

Dizia o Posto Ipiranga que com Lula o Brasil viraria "uma a Argentina em seis meses" e "uma Venezuela em um ano e meio"

Então tá!

O resultado anual, de 7,4%, confirmou a tendência de recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia da COVID-19. O patamar está próximo do início da série histórica, em 2012, quando a taxa média foi de 7,4%. A menor taxa da série foi em 2014, com 7,0%.

A tendência é confirmada quando se observa a queda na população desocupada média de 2022 para 2023: redução de 17,6%, chegando a 8,5 milhões de pessoas. Por outro lado, a população ocupada voltou a bater o recorde da série e chegou a 100,7 milhões de pessoas em 2023, resultado 3,8% acima de 2022.

Frente à média de 2012 (89,7 milhões de pessoas), o dado atual representa um aumento de 12,3%. O nível médio da ocupação (percentual de ocupados na população em idade de trabalhar) também cresceu e chegou a 57,6% em 2023, (56% em 2022).

RENDA MÉDIA AUMENTA

O valor anual do rendimento real habitual foi estimado em R$ 2.979, aumento de 7,2% (ou R$ 199) na comparação com 2022. O resultado chega perto do maior patamar da série, em 2014 (R$ 2.989). Já o valor anual da massa de rendimento real habitual chegou a R$ 295,6 bilhões, o maior da série, com alta de 11,7% (mais R$ 30,9 bilhões) em relação a 2022.

FORMAL E INFORMAL

A estimativa anual do número de empregados com carteira de trabalho assinada cresceu 5,8% no ano e chegou a 37,7 milhões de pessoas, o patamar mais alto da série histórica. O contingente anual de empregados sem carteira assinada no setor privado mostrou aumento, de 5,9%, chegando a 13,4 milhões de pessoas, também o maior valor registrado na série histórica.

“O aumento do número de vagas com carteira assinada chega ao maior nível da série”, complementa Adriana. O número de empregados com carteira de trabalho no setor privado (sem contar os trabalhadores domésticos) teve alta de 1,6% no trimestre e de 3% no ano, chegando ao ápice da série da PNAD Contínua: 37,973 milhões.

O número de trabalhadores domésticos cresceu 6,2%, chegando a 6,1 milhões de pessoas. A taxa anual de informalidade passou de 39,4% para 39,2% enquanto a estimativa da população desalentada diminuiu 12,4%, alcançando 3,7 milhões de pessoas.

RECUO NOS DESOCUPADOS

A população desocupada foi de 8,1 milhões, recuo de 2,8% no trimestre e 5,7% no ano, o menor contingente desde o trimestre encerrado em março de 2015. A taxa composta de subutilização ficou em 17,3%, recuo de 0,3 p.p. frente ao trimestre encerrado em setembro (17,6%) e queda de 1,2 p.p. ante o mesmo trimestre de 2022 (18,5%), sendo a menor taxa desde o tri encerrado em junho de 2015 (17,3%). Já população subutilizada foi de 19,9 milhões de pessoas, o menor contingente desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. A taxa de informalidade foi de 39,1%.

DIVERSOS GRUPOS

A pesquisa também apresenta um aumento disseminado nas vagas de emprego na comparação com o trimestre anterior em vários grupamentos de atividade. “Houve expansão em diversos segmentos. Nos últimos resultados, notávamos um movimento mais concentrado no setor de serviços. No trimestre encerrado em dezembro, indústria e construção contribuíram significativamente”, afirma Beringuy.

Em relação ao trimestre terminado em setembro, o grupamento Indústria Geral cresceu 2,5% (ou mais 322 mil pessoas), enquanto Construção teve expansão de 2,7% (mais 198 mil). O grupo de Transporte, armazenagem e correio teve aumento de 4,3% (mais 237 mil pessoas) e o de Outros serviços cresceu 5,8% (mais 302 mil), enquanto o de Serviços domésticos aumentou 3,9% (mais 228 mil). Apenas o grupamento de Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura teve redução na comparação, de 4,8% (menos 403 mil pessoas).

* Com informações divulgadas pelo IBGE

