Felipe Neto critica falta de cobertura da noite de crimes em Criciúma e gera polêmica

247 - O youtuber Felipe Neto criticou nesta terça-feira (1) o sucateamento do jornalismo promovido, segundo ele, pelos patrões da imprensa brasileira. As observações foram feitas após Felipe Neto perceber a precariedade da cobertura jornalística durante a noite de terror em Criciúma, o que também foi alvo de críticas do youtuber.

O jornalista João Vítor Castanheira afirmou que "o que está acontecendo é que ele [jornalismo] é cada vez menos consumido, a informação decentralizou e não passa mais pelo filtro das redações. Resultado é menos receita, menos capital, equipes reduzidas e etc. E isso vale para qualquer editoria". Em seguida, o tweet do jornalista foi compartilhado por Felipe Neto, que escreveu: "era nisso que eu queria chegar".

Em troca de mensagens com André Rochadel, Felipe Neto reclama de continuar sendo atacado mesmo após explicar seus apontamentos. "Se os corporativistas defendem o corporativismo e querem defender o que vem acontecendo no jornalismo nos últimos anos, eu não vou ficar aqui tentando falar sobre o assunto e apanhando das próprias pessoas que são prejudicadas. O assunto já deu, para mim. Tentei, falhei", escreveu.

O conhecimento liberta. Saiba mais