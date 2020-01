Felipe Neto detona Weintraub: É o pior ministro da história recente desse país!

O youtuber Felipe Neto criticou mais uma ação do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que publicou uma portaria restringindo a participação de cientistas brasileiros em congressos. “O vagabundo do ministro da Educação continua seu trabalho de destruição do Brasil”, disse Neto. edit

Entenda

Uma portaria do ministério da Educação, chefiado por Abraham Weintraub, restringe o número de participantes brasileiros em congressos nacionais e internacionais. Cientistas dizem que a medida não tem precedente em nenhum lugar do mundo democrático.

