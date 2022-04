Felipe Neto é criticado por pusar ao lado de "bolsominion" Neymar

o jogador já mostrou, mesmo que indiretamente, uma aproximação com o governante do Brasil edit

Metrópoles - Felipe Neto está em Paris e aproveitou as suas férias para assistir a um jogo do Paris Saint Germain. Pouco depois da partida, o youtuber posou com Neymar e mostrou que as tretas do passado estavam resolvidas. Entretanto, quem não gostou do clique foram alguns fãs do empresário.

Isso porque Felipe é um grande crítico do presidente Bolsonaro. Do outro lado, o jogador já mostrou, mesmo que indiretamente, uma aproximação com o governante do Brasil. Neymar já posou com o chefe do Executivo e com os filhos de Jair.

Entre tantos comentários, fãs de Felipe Neto lembraram do fato de Neymar ter sido citado por sonegar impostos no Brasil e na Espanha.

A relação conflituosa com o jogador de futebol foi revelada pelo youtuber em janeiro, antes da estreia do BBB22. Na ocasião, Neto disse que não seria amigo de Neymar, caso participasse do reality com ele. “Ele não me odeia, ele só me xingou no direct. Ele não gosta que faça piada com ele, ele fica p***”, alfinetou.

Recentemente, quando ficou doente na capital francesa, Felipe Neto recebeu a ajuda de Neymar.”Quando eu fiquei doente aqui em Paris, a Rafa, irmã do Neymar, depois de ser contatada pela Tatá – obrigado Tatá, linda – ficou preocupada e tentou fazer de tudo pra me ajudar. E nisso informou ao Neymar que eu estava doente e tal. E algo que eu realmente não esperava aconteceu: Neymar fez todo o possível pra me ajudar”, disse o youtuber.

