Felipe Neto é próximo convidado do Roda Viva

Revista Fórum - O youtuber Felipe Neto será o próximo convidado do Roda Viva, da TV Cultura, com apresentação de Vera Magalhães.O programa acontecerá na próxima segunda, 18, ao vivo, às 22 horas, na TV Cultura, no site, nas redes sociais e no canal do YouTube da Cultura.

Os temas serão a pandemia do coronavírus, o cenário político brasileiro e influência digital, já que Felipe Neto tem 37 milhões de assinantes em seu canal no Youtube. Ao divulgar a participação de Felipe, Vera Magalhães escreveu: “Você o ama? Detesta? Olha, certamente não dá é para ser indiferente a ele” .

