Felipe Neto explica de forma didática que os verdadeiros corruptos são os Bolsonaro

247 - O youtuber Felipe Neto publicou, nesta sexta-feira (2), um vídeo desmentindo a narrativa de que o ex-presidente Lula (PT) seria um "ladrão" e que teria roubado dinheiro público durante seus anos no governo. Felipe, ainda, demonstrou como Jair Bolsonaro (PL), que acusa Lula de ser corrupto, aparelhou as instituições para esconder casos de corrupção em sua atual gestão na presidência .

O criador de conteúdo, que já declarou voto ao presidenciável petista no primeiro turno das eleições de 2022 , fez este vídeo motivado por uma pergunta que alegou receber frequentemente: "Por que você vai votar no Lula sendo que ele roubou tanto?".

"Eu pensava a mesma coisa", admitiu Felipe. "Eu falava que ele é um bandido, ladrão, roubou o Brasil inteiro, botou um monte de dinheiro no bolso. Agora eu pergunto para você que acreditou nessa narrativa: cadê o dinheiro do Lula? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita. Porque quando começaram as investigações da Lava-Jato, eles tinham certeza de que achariam posses do Lula, porque, gente, não é fácil esconder dinheiro. Dá para achar se tiver uma investigação do nível que a Lava-Jato tentou ser. Mas não acharam um mísero real. Tanto que inventaram um triplex que ele seria dono e o condenaram em um dos processos mais escandalosos que já existiram nessa República. (...) Então não tem nenhum registro, nenhuma prova, nenhuma documentação de que ele, Lula, tenha roubado dinheiro."

Felipe também citou que os governos petistas deram autonomia para órgãos como a Polícia Federal (PF), o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Abin investigarem escândalos de corrupção. Em relação a Bolsonaro, o youtuber afirmou: "Agora, o que está acontecendo no governo Bolsonaro? Ninguém é investigado. O Bolsonaro aparelhou as polícias, a Abin, tudo que ele pôde, para não permitir que ninguém seja investigado. A própria PF revelou ontem que a investigação do filho do Bolsonaro, Jair Renan, teve intervenção da Abin, que atrapalhou a investigação. Olha que coisa absurda! Então como a gente pode dizer que o Lula roubou e o Bolsonaro não? Não tem nada no nome do Lula, não tem um registro, um real."

"O clã Bolsonaro tem mais de 100 imóveis comprados nessas últimas 3 décadas e 51 deles foram comprados com dinheiro vivo, maletas, sacos de dinheiro . Sabe o que aconteceria se descobrissem que o Lula comprou sequer um imóvel com dinheiro vivo? Quem é o bandido? Quem é o corrupto?", indagou Felipe Neto.

O youtuber concluiu afirmando que Lula não é santo ou um messias, mas que o Brasil vai estar muito melhor com o petista do que com Bolsonaro: "Disso eu não tenho a menor dúvida e qualquer pessoa minimamente inteligente vai concordar com isso", pontuou. Confira o vídeo abaixo.

