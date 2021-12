Felipe Neto faz postagens misteriosas e preocupa seguidores

Apoie o 247

247 - Felipe Neto, de 33 anos, começou está entre os assuntos mais comentados do Twitter. O motivo são as postagens misteriosas que o influenciador realizou em seu perfil no Instagram. "Me perdoem. Vai ficar tudo bem. Um dia", escreveu ele, em publicação feita a partir do recurso stories.

Após isso, não demorou muito e admiradores começaram a estranhar o sumiço do youtuber nas redes sociais. Alguns até começaram a especular o motivo

Uma seguidora especulou que o motivo da postagem misteriosa seja um suposto término do relacionamento do influenciador.

Após a repercussão do caso, Felipe voltou em suas redes para pedir tempo: “Preciso que todo mundo respeite e se afaste”, disse.

Veja:

