Felipe Neto: general Heleno assinou uma ameaça do GSI ao País

247 - O youtuber Felipe Neto, que reconheceu o golpe contra Dilma Rousseff, criticou o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), Augusto Heleno, após o general ameaçar o Supremo Tribunal Federal, que, através do ministro Celso de Mello, decidiu pela divulgação de um vídeo sobre uma reunião de Jair Bolsonaro com ministros no dia 22 de abril.

"General Heleno acaba de assinar uma ameaça do GSI ao país. Em nota, ele diz que, se o celular de Jair Bolsonaro for apreendido pelo judiciário, "poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional". Ainda é caso de "posição política"? Ou vc já pode dar um grito?", escreveu o influenciador no Twitter.

General Heleno acaba de assinar uma ameaça do GSI ao país.



Em nota, ele diz que, se o celular de Jair Bolsonaro for apreendido pelo judiciário, "poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional".



Ainda é caso de "posição política"? Ou vc já pode dar um grito? pic.twitter.com/ximeS7Ccuc May 22, 2020

Em nota enviada à imprensa, Heleno afirmou que o pedido feito pelo ministro do STF Celso de Mello para apreender os celulares de Bolsonaro e do vereador Carlos Bolsonaro (RJ) "poderá ter consequências imprevisíveis para a estabilidade nacional".

Na reunião Bolsonaro pediu interferências na Polícia Federal, de acordo com Sérgio Moro. Em entrevista coletiva no dia 24 de abril, o então ministro da Justiça pediu demissão após Bolsonaro exonerar Maurício Valeixo da Diretoria-Geral da PF. "O presidente me relatou que queria ter uma indicação pessoal dele para ter informações pessoais. E isso não é função da PF", disse Moro, ao apontar crime de responsabilidade de Bolsonaro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.