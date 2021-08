Felipe Neto ironiza defesa de Bolsonaro a liberdade de expressão

O youtuber rebateu a postagem de Jair Bolsonaro que voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) edit

247 - "Não foi o seu filho que tentou me prender usando a Lei de Segurança Nacional apenas por eu ter exercido minha liberdade de expressão? Não estou entendendo", esvreveu o youtuber Felipe Neto, em sua página no Twitter.

A declaração do youtuber foi uma resposta a postagem de Jair Bolsonaro que voltou a atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e diz que "não aceitará passivamente que direitos e garantias fundamentais (art. 5° da CF), como o da liberdade de expressão, continuem a ser violados e punidos com prisões arbitrárias, justamente por quem deveria defendê-los".

Presidente @jairbolsonaro



Não foi o seu filho que tentou me prender usando a Lei de Segurança Nacional apenas por eu ter exercido minha liberdade de expressão?



Não estou entendendo... pic.twitter.com/gGSaR5XsIA August 14, 2021









