Felipe Neto: "Não pode mais falar 'se fosse o Haddad, estaria pior' né, minha filha?"

O youtuber Felipe Neto cutucou os apoiadores bolsonaristas ao comentar com ironia a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich, do governo Jair Bolsonaro edit

247 - O youtuber e empresário Felipe Neto comentou com ironia a saída do ministro da Saúde, Nelson Teich, do governo Jair Bolsonaro.

"Não pode mais falar "se fosse o Haddad, estaria pior" né, minha filha?", afirmou Felipe Neto, usando uma frase que virou meme nas redes.

Trata-se da recente reportagem do Fantástico sobre as particularidades da população trans no sistema carcerário brasileiro. No vídeo, Drauzio Varella perguntou a uma de suas entrevistadas: 'Solidão, né, minha filha?'.

"Bolsonaro colocou um médico como Ministro da Saúde, ele lutou pelo isolamento e pela ciência no combate ao Covid. Foi demitido. Bolsonaro colocou outro médico. Ele lutou contra a cloroquina, pq a ciência assim provou, e a favor do isolamento. Saiu. Agora Bolsonaro quer um GENERAL", acrecentou.

