Felipe Neto publica vídeo “Por que vou votar no Lula?” e celebra repercussão

Apoie o 247

ICL

247 - O youtuber Felipe Neto celebrou neste sábado (3) o alcance de seu vídeo “Por que vou votar no Lula?”, no qual explica de forma didática que os verdadeiros corruptos são os Bolsonaro. “O vídeo “Por que vou votar no Lula?” atingiu 11 milhões de pessoas apenas nas minhas redes. Sem contabilizar todos q reuparam o vídeo em whatsapp, face, insta, etc. Isso em 48h. Vamos em frente!”, postou no Twitter.

O criador de conteúdo, que já declarou voto ao presidenciável petista no primeiro turno das eleições de 2022 , fez o vídeo motivado por uma pergunta que alegou receber frequentemente: "Por que você vai votar no Lula sendo que ele roubou tanto?".

"Eu pensava a mesma coisa", admitiu Felipe. "Eu falava que ele é um bandido, ladrão, roubou o Brasil inteiro, botou um monte de dinheiro no bolso. Agora eu pergunto para você que acreditou nessa narrativa: cadê o dinheiro do Lula? Essa é a primeira pergunta que tem que ser feita”, inicia Felipe Neto em sua mensagem.

Assista abaixo:

"Por que vc vai votar no Lula sendo que ele roubou tanto?"



Bom, aí está minha resposta: pic.twitter.com/APpXGrr7ag September 2, 2022

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.