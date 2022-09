Felipe Neto recorda ilegalidades de Sergio Moro

O youtuber lembrou a parcialidade do ex-juiz contra o ex-presidente Lula e contra a ex-presidente Dilma edit

247 - O youtuber Felipe Neto criticou o ex-juiz declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal Sergio Moro, alvo de mandados de busca e apreensã nesse sábado (3).

"Diz o juizeco q ordenou condução coercitiva de Lula sem qualquer motivo. O homem q vazou ilegalmente os áudios de Lula e Dilma. O juiz q combinava com a acusação de q forma deveriam atacar Lula. O homem q grampeou ilegalmente todos os advogados do escritório q defendia Lula", escreveu o influenciador no Twitter.

Moro chamou de "dilgência abusiva" a decisão da juíza auxiliar Melissa de Azevedo Olivas, que atendeu a um pedido feito pela Federação Brasil da Esperança no Paraná (organização política formada pelo PT, PC do B e Partido Verde).

