Felipe Neto responde a convite de Daciolo para ser candidato a vice

247 - O youtuber Felipe Neto reagiu com bom humor à notícia de que o ex-deputado Cabo Daciolo (Avante) quer tê-lo como candidato a vice-presidente em sua chapa em 2022. Cada vez mais envolvido em discussões políticas, o fenômeno na internet brasileira disse que tem sido pressionado por amigos a aceitar o convite, mas lembrou que, mesmo se quisesse se aventurar com Daciolo, não teria idade para concorrer em 2022. A reportagem é do portal Congresso em Foco.

Veja o que ele escreveu sobre o assunto:

Meus amigos tão brigando comigo por eu não querer ser candidato a vice na chapa do Daciolo.



Não é nem zoeira, to falando sério.





A notícia de que Daciolo tem Felipe Neto como seu “vice dos sonhos” foi publicada pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, nesse sábado. Segundo o colunista, pessoas próximas ao pré-candidato têm procurado o youtuber para tratar do assunto, mas ainda não receberam qualquer retorno até o momento. Ao republicar a nota em seu Twitter ontem, Felipe Neto brincou com o bordão de Daciolo: “Glória a Deuxx”.

