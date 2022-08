Felipe Neto se solidariza com David Miranda, que está internado: 'toda força e energia positiva' (vídeo)

🔈COMUNICADO



Tenho me sentido mal nos últimos dias, e ontem finalmente fui ao hospital, e acabei internado. Estava empolgado com a Parada do Orgulho LGBTQIA+ de Niterói, mas infelizmente to preso aqui.



Mantenho vcs informados sobre meu estado de saúde!



Um grande abraço! 🌈 pic.twitter.com/FhnLw6r4tx

