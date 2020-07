Felipe Neto sobre ação do Facebook contra gabinete do ódio: “vai cair um por um”

“Grande dia!", celebrou o Youtuber. Segundo ele, o posicionamento do Facebook sobre a ação "mostra como não há censura, apenas [a aplicação de] normas da plataforma” edit

247 - O Youtuber Felipe Neto celebrou nesta quarta-feira (8) pelo Twitter a ação do Facebook, que derrubou 88 páginas ligadas ao gabinete do ódio na rede social. As contas estão diretamente ligadas aos gabinetes de Jair, Flávio e Eduardo Bolsonaro e outros aliados.

“Grande dia! Foi destruída hoje uma rede de mais de 88 contas de Facebook e Instagram, operada por funcionários da Presidência e dos gabinetes de Flávio e Eduardo Bolsonaro. Essas contas de desinformação agiam desde 2018”, postou Felipe Neto. “Vai cair um por um”, disse ainda.

Em outra postagem, ele reproduz a posição do Facebook sobre a ação e comenta que “o posicionamento é preciso e mostra como não há censura, apenas normas da plataforma”. Confira os tuítes:

GRANDE DIA! 👍🇧🇷



Foi destruída hoje uma rede de mais de 88 contas de Facebook e Instagram, operada por funcionários da Presidência e dos gabinetes de Flávio e Eduardo Bolsonaro.



Essas contas de desinformação agiam desde 2018



Vai cair um por um.



Leia:https://t.co/gqi5Y2yvbC pic.twitter.com/rTwrBDLG68 — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) July 8, 2020





O Facebook se pronunciou sobre a remoção de contas inautênticas utilizadas para propagar conteúdo político.



O posicionamento é preciso e mostra como não há censura, apenas normas da plataforma.



Separei os trechos mais importantes.



Leiam tudo aqui:https://t.co/gjEMQF2VDf pic.twitter.com/pyw5HHYdqr — Felipe Neto 🇧🇷🏴 (@felipeneto) July 8, 2020

