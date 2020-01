Felipe Neto sobre censura ao Porta dos Fundos: liberdade da cultura no Brasil acabou

"O precedente que isso abre é imenso", escreve o Youtuber, sobre decisão do desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível, que ordenou a retirada da Netflix o episódio 'Especial de Natal' edit

247 - O Youtuber Felipe Neto criticou a decisão do desembargador Benedicto Abicair, da 6ª Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que ordenou a retirada da Netflix o episódio 'Especial de Natal', produzido pelo Porta dos Fundos.

"O precedente que isso abre é imenso", postou no Twitter. "É o primeiro caso de censura que atinge um projeto gigantesco. Isso vai repercutir no mundo inteiro. A esperança é um desembargador revogar ou o STF anular essa decisão estúpida", completou.

O mesmo desembargador, em novembro de 2017, e um processo no qual Jair Bolsonaro, então deputado federal, foi condenado em segunda instância a pagar indenizações por dano moral em ação movido por grupos de defesa dos direitos LGBT+ que o acusaram de ter dados declarações homofóbicas e racistas. na ocasião votou a favor de um recurso de Bolsonaro sob a argumentação de que, em uma democracia, não via como "censurar o direito de manifestação de quem quer que seja".