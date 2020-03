Felipe Neto doará dinheiro de indenização para Instituo Marielle Franco e Ocupa Sapatão

247 - Após decisão judicial condenar o deputado bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ) a pagar indenização de R$ 35 mil ao empresário Felipe Neto, por danos morais, o youtuber afirmou em suas redes sociais que irá doar o valor para o Instituto Marielle Franco e ao Ocupa Sapatão (organização pela visibilidade lésbica).

Jordy foi condenado após a juíza Bianca Ferreira do Amaral Machado Nigri, da 1ª Vara Cível da Barra da Tijuca, afirmar haver "a ausência de comprovação de que o massacre de Suzano tenha sido causado por jovens seguidores de Felipe Neto, bem como que tenha sido cometido por conta e por influência do autor e por não haver nexo de causalidade no alegado".

Ela também determinou que Jordy faça uma retratação pública. Na postagem, Jordy disse que os assassinos responsáveis pelo massacre de Suzano cometeram o crime após assistirem ao vídeo em que o youtuber ensinava seus espectadores a acessarem sites da deepweb.

Veja postagem de Felipe Neto: