Fenaj condena agressão de cinegrafista por apoiadores do bolsonarista Roberto Jefferson

"Com Jair Bolsonaro no governo, há três vezes mais agressões a jornalistas do que havia antes. É mais do que um caso por dia", diz a Fenaj em nota edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Federação Nacional dos Jornalistas (Fenaj) repudiou a agressão contra o repórter cinematográfico Rogério de Paula, da Inter TV, afiliada da TV Globo, por apoiadores do bolsonarista Roberto Jefferson neste domingo (23).

"Não podemos naturalizar e nem aceitar essa situação. Desde 2019, houve uma explosão da violência contra a categoria, a partir da chegada ao poder da extrema-direita. Passamos de 135 agressões, em 2018, para 430 em 2021", afirmou em nota assinada pela Fenaj e pelos sindicatos dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro.

O profissional foi derrubado no chão junto com sua câmera, quando recebeu apoio dos outros jornalistas que participavam da cobertura.

Jefferson atirou em policiais federais que foram cumprir o mandado de prisão determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no começo da tarde deste domingo (23).

>>> Após tentar matar policiais, bolsonarista Roberto Jefferson se entrega

Leia abaixo a nota na íntegra:

ABSURDO! Bolsonarista apoiador de Roberto Jefferson agride repórter cinematográfico da InterTV



O repórter cinematográfico Rogério de Paula, da InterTV, afiliada da Rede Globo, foi agredido por apoiadores de Roberto Jefferson, neste domingo (23/10), em Comendador Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, onde o político resiste à ordem de prisão, após atirar contra dois policiais federais.



Rogério foi encaminhado para um hospital da região, onde passa por exames. A câmera atingiu a cabeça do jornalista, exatamente na região em que ele passou por uma cirurgia neurológica recentemente. O profissional vai registrar boletim de ocorrência.



Não podemos naturalizar e nem aceitar essa situação. Desde 2019, houve uma explosão da violência contra a categoria, a partir da chegada ao poder da extrema-direita. Passamos de 135 agressões, em 2018, para 430 em 2021.



Com Jair Bolsonaro no governo, há três vezes mais agressões a jornalistas do que havia antes. É mais do que um caso por dia. Desde que chegou ao poder, o presidente é o principal agressor: em 2021, Bolsonaro realizou 147 agressões a jornalistas, 34% do total nacional.



Somando as agressões cometidas por seus apoiadores, filhos políticos e membros do governo, o bolsonarismo responde por 70% dos casos de violência registrados contra a categoria no ano passado.



A Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e os Sindicatos de Jornalistas do Município do Rio de Janeiro e do Estado do Rio de Janeiro repudiam e condenam mais esse ato de violência contra um trabalhador da mídia. Ao mesmo tempo, cobram das autoridades a apuração e punição do agressor.



Brasília, 23 de outubro de 2022



Federação Nacional dos Jornalistas



Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de Janeiro



Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.