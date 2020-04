Fernando Brito: Quem está indo embora não é o vírus, é Bolsonaro

"Bolsonaro está dramaticamente isolado com um bando de fanáticos. Perdeu o apoio bovino da classe média e virou líder de uma seita", escreve o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço. "Ele é um caso perdido, mas não quem enche a boca para falar de ciência e se acumplicia com o discurso fundamentalista de um psicopata" edit