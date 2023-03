Fernanda Gentil deixa Globo após 15 anos

Apoie o 247

247 - A Globo anunciou nesta segunda-feira (20) que a jornalista Fernanda Gentil, 36 anos. Após 15 anos na emissora, ela não teve seu contrato renovado. "Apesar de chamarmos apenas de 'mudança', não deixa de ser um rompimento, né?", disse ela. "Não deixo de morrer de gratidão e carinho por tudo o que vivi até hoje na Globo", acrescentou.

A jornalista começou no SporTV em 2009. Em 2010, participou das coberturas da Olimpíada de Inverno no Canadá e da Copa do Mundo da África do Sul. Depois, assumiu a apresentação do Globo Esporte.

Em 2016, a apresentadora foi promovida para o comando do Esporte Espetacular, onde seguiu até 2018.

Em 2019, Fernanda trocou o Jornalismo para o Entretenimento. Ela estreou no programa Se joga. Depois esteve uma temporada no É de Casa e, em 2021, apresentou o dominical Zig Zag Arena. No ano passado, fez entradas ao vivo no Mais Você direto da Copa do Mundo do Qatar.

