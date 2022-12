Fernanda Montenegro deixa a Globo após décadas na emissora

Apoie o 247

247 - A atriz Fernanda Montenegro não terá o seu contrato renovado com a emissora carioca por decisão da própria artista, como assim informou o colunista Lauro Jardim, de O Globo. Ela trabalhava no canal desde 1965, mas integrou o casting fixo da empresa a partir de 1981, quando atuou na novela Baila Comigo. Foram 41 anos de exclusividade com a casa. As informações são do portal Olhar na TV.

Para 2023, Montenegro iria voltar ao ar e aos folhetins com Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco. No entanto, diante da decisão da atriz, a Globo a tirou do elenco da próxima produção das 21h e escalou Susana Vieira para o papel de Cândida.

Aos 93 anos, Fernanda Montenegro vai se dedicar aos filmes e demais produções que exigem menor demanda e tempo de trabalho. Assim, poderá atuar em mais projetos que não lhe exigirão exclusividade como uma novela.

