Fernanda Montenegro diz que cenário político do país é pior do que o vivido na ditadura militar

“Eu acho hoje pior, porque toda essa calamidade veio por meio do voto popular”, disse a atriz referindo-se ao governo Bolsonaro edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A atriz Fernanda Montenegro, que aos 92 anos foi eleita na Academia Brasileira de Letras, concedeu entrevista ao programa Fantástico neste domingo (7) e comentou a respeito do cenário político do país.

Questionada sobre qual os paralelos ela observa do momento que o país vive com a época da ditadura militar, ela é enfática: “Eu acho hoje pior, porque toda essa calamidade veio por meio do voto popular”.

Recentemente Fernanda também disse que Bolsonaro “é um vômito, uma punhalada no ventre”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:





PUBLICIDADE

PUBLICIDADE