Fernanda Torres defende que "Putin está por trás do livre nazismo" e é criticada nas redes: "zero conhecimento geopolítico"

247 - A atriz Fernanda Torres defendeu em artigo publicado no jornal Folha de S.Paulo que o presidente da Rússia Vladimir Putin "está por trás do livre nazismo" e foi criticada nas redes sociais. De acordo com os internautas, seu conhecimento de política é bastante limitado.

Ela ainda defendeu no artigo que Putin está por trás do "livre nazismo de Monark", o ex-apresentador do Flow Podcast que defendeu a legalização e criação de partidos nazistas.

Veja a repercussão:

Fernanda Torres é uma ótima atriz de humor - eu não perdia um episódio de "Tapas e Beijos" -, mas pelo visto o humor dela está cada vez mais forçado. Considerando, claro, que foi uma piada, porque ninguém em sã consciência falaria um negócio desses a sério. pic.twitter.com/2BkVYk9luu — Felipe Quintas (@FelipeMQuintas) February 18, 2022

Tenho um título de Doutora em Geografia. Na tese discuto teoricamente conceitos e fatos a partir dos quais procurei elaborar uma abordagem original das RIs. E tenho MUITO pudor em opinar sobre o que conheço apenas superficialmente. Já a atriz Fernanda Torres... cheia de certezas! February 17, 2022

Artigos como o da Fernanda Torres, com aquele ar triunfalista e descoladex, só expressam o profundo desconhecimento de mundo dessa pseuintelectualidade liberal, tão certa de suas verdades - e refém de suas vaidades. — Hugo Albuquerque (@hugoalbuquerque) February 17, 2022

A Folha nunca falha. Alguém conta pra Fernanda Torres quem financiou MBL, Bozo e quetais. Não foi Moscou. Três chances. — Hugo Albuquerque (@hugoalbuquerque) February 17, 2022

Fernanda Torres foi alçada ao lugar de entendida de geopolítica.



Fernanda Torres foi alçada ao lugar de entendida de geopolítica.



A gente merece isso, devemos ter feito algo muito ruim em outras vidas. February 16, 2022

17 de fevereiro de 2022.



O dia que Fernanda Torres Plagiou Carluxo em artigo na Folha. — Flávia Maynarte 🔺 ☭ (@Flaviamaynarte) February 17, 2022

