Fernando Brito: 2019 é o ano em que o Brasil ficou menor

"Trocarmos os grandes debates nacionais por 'tretas'?", questiona o jornalista Fernando Brito, do Tijolaço. "Discutirmos se a Terra é plana? Comemorarmos, como conta hoje o El País, a redução do desemprego feita com 905 mil pessoas, em 2019, terem se tornado entregadores, de moto ou de bicicleta?", continua edit